taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.809
USD
3,6453
EURO
3,8845
ALTIN
145,99
PETR
53,5500

Mart ayının zam şampiyonu: Mandalina

Martta fiyatı en çok artış gösteren ürün mandalina oldu.

03.04.2017 - 15:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 26,05 ile sivri biber, yüzde 20,61 ile yeşil fasulye izledi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI MANDALİNADA

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,45 ile nar, yüzde 18,25 ile portakal, yüzde 14,47 ile muz, yüzde 9,64 ile elma, yüzde 8,95 ile çarliston biber, yüzde 8,61 ile kadın gömleği, yüzde 8,58 ile limon, yüzde 8,11 ile bir hafta veya daha uzun süreli yurt dışı turlar dikkati çekti.

Mart ayının zam şampiyonu: Mandalina

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ SOĞANDA

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,33 ile kabak, yüzde 18,78 ile karnabahar, yüzde 15,55 ile ıspanak, yüzde 12,43 ile marul, yüzde 6,4 ile kuru soğan, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,32 ile çocuk botu, yüzde 5,15 ile kadın botu izledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

97
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

218
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

179
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

26
St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

44
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

234
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM