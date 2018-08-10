Marul tarlasında ay-yıldız

İlçenin Dereköy köyünde yıllardır şerbetçi otu yetiştiren ve bu yıl ilk kez marul üretmeye başlayan 55 yaşındaki İsmail Özçelik, yaptığı açıklamada, dayısıyla tarlayı işlerken akıllarına farklı bir şey yapmak geldiğini söyledi.

"KOLAY OLMADI AMA İYİ Kİ YAPMIŞIZ"

Özçelik, 3 dekarlık tarlaya 20 bin kök marul diktiklerini belirterek, içlerindeki bayrak sevgisini marullarla göstermeye çalıştıklarını anlattı.

Vatan millet sevgisiyle kendi çabalarıyla tarlaya ay yıldızı işlediklerini dile getiren Özçelik, "Ay yıldızı marul tarlasına yansıtmamızın bu kadar ilgi göreceğini bilmiyorduk. Herkes tarafından çok beğenildi ve insanlarımız da mutlu oldular. Gelip burada fotoğraf çekiyor ve bize teşekkür ediyorlar. Vatan sevgisi böyle bir şey. Kolay olmadı ama iyi ki yapmışız." dedi.

"BAYRAK SEVGİSİNDEN YAPTIK"

Hasan Hüseyin Ünalan ise genç yaşlarından bu yana çiftçilikle uğraştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Bursa'da bir arkadaşımızın önerisiyle marula döndük. 3 dekarlık tarlaya İsmail ile marul diktik. Ay yıldızı 3 bin kök mor marulla oluşturduk. Gerisi yeşil marul. Kafamıza göre çizdik, kendimiz oluşturduk, kimseden destek almadık. Bayrak sevgisinden yaptık. Memlekete yönelik yapılanları görüyoruz. Biz de birlik beraberlik adına, vatan millet sevgisi adına bunu yaptık. Herkesin hoşuna gidiyor. Köy dışından birçok kişi geliyor, araçların üzerine çıkıp fotoğraf çekiyorlar. Niye yaptığımızı soranlara 'bayrak sevgisinden' diyoruz."





"YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK"

Dayı ve yeğen tarafından oluşturulan tarla, bölgeden geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Yoldan geçerken tarladaki ay yıldızı fark edip fotoğraf çeken Hacer Arı, ilk defa böyle bir tarla gördüklerini belirterek, "Tarla içinde adeta Türk bayrağı oluşturulmuş. Görünce fotoğraf çekmek istedik. Yapanların ellerine sağlık." diye konuştu.

Fatih Durgut da marul tarlasında güzel bir bayrak figürü oluşturulduğunu dile getirerek, "Bu anı ölümsüzleştirmek için eşim ve oğlumla fotoğraf çekmek istedik. Zaten bu günlerde en ihtiyacımız olan şey bayrak sevgisi. Çok güzel olmuş, yapanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.