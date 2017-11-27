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Mauricio Isla aşka geldi

Antalya maçının kadroya alınmayan Fenerbahçeli futbolcu, hemen sevgilisinin kollarına koştu.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:16..
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Fenerbahçe’nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, model sevgilisi Gala Caldirola ile Ulus’taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

SEVGİLİSİYLE MORAL DEPOLADI

Antalya maçında Fenerbahçe’nin kadrosuna alınmayan futbolcu, mekan kapısında meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini öpücüklere boğdu. Mauricio, kadar kendinden geçmişti ki valenin getirdiği arabasını anca uyarılara rağmen görebildi.

Mauricio Isla aşka geldi

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Mauricio Isla'nın sevgilisi Gala Caldirola da 2 Eylül'de yaptığı Instagram paylaşımında hamile olduğunu açıklamış Isla'yı karnını öperken gösteren bir fotoğrafı yayınlamıştı.

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