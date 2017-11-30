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May'dan Trump'a eleştiri

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın “nefret dolu” İslam karşıtı retweetinin yanlış olduğunu söyledi.

İHA | 30.11.2017 - 20:25..
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İngiltere Parlamentosundaki birçok milletvekili ise ABD Başkanı Trump’ın aşırı sağcı bir İngiliz grup tarafından hazırlanan üç Müslüman karşıtı videoyu Twitter’da retweet yaparak paylaşmasının ardından İngiltere ziyaretinin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

MAY'DEN TRUMP'A TEPKİ

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün’de konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May ise Donald Trump’ın “nefret dolu” İslam karşıtı retweetinin yanlış bir şey olduğuna dikkat çekerek, önemli bir müttefikini eleştirmekten çekinmeyeceğini söyledi.

May'dan Trump'a eleştiri

May, "Birlikte çalıştığımız gerçeği, Birleşik Devletler’in yanlış bir şey yaptığını düşündüğümüz zaman söylemekten korkacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah aşırı sağcı bir İngiliz grup tarafından hazırlanan üç Müslüman karşıtı videoyu Twitter’da retweet etmişti.

May'dan Trump'a eleştiri

May'dan Trump'a eleştiri

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