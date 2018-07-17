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Mayıs ayında sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

AA | 17.07.2018 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Mayıs ayında sanayi üretimi rakamları açıklandı

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı. Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Mayısta 121,4 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 113,5 seviyesinde bulunuyordu.

ÖNCEKİ AYA ORANLA KÜÇÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,1 azaldı.

Mayıs ayında sanayi üretimi rakamları açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,8 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 6,2 ile yüksek teknoloji sanayi grubunda görüldü. Öte yandan TÜİK 2016-2018 dönemini kapsayan bazı aylarda takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinde revizyona gitti.

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