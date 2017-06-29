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Mayıs ayı turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye'yi bu yıl mayıs ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yıla göre yüzde 16,27 artış göstererek, 2 milyon 889 bin 873 oldu.

29.06.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün "2017 mayıs ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri"ne yer verildi.

MAYIS AYINDA TURİST SAYISI ARTTI

Buna göre, bu yıl mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,27'lik artışla 2 milyon 889 bin 873 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye'yi 2017 yılı ocak-mayıs döneminde ziyaret eden yabancı sayısı ise 2016 yılı ocak-mayıs dönemine göre yüzde 5,55 arttı. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 8 milyon 762 bin 509 oldu.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Türkiye'ye mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, yüzde 21,6'lık oranla birinci sırayı aldı. İstatistiklere göre, mayısta Rusya'dan Türkiye'ye 608 bin 472 ziyaretçi geldi.

Mayıs ayı turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke 295 bin 7 kişiyle (yüzde 10,21) Almanya olurken, 235 bin 462 kişiyle (yüzde 8,15) Gürcistan üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'ye bu yıl son beş ayda (Ocak-Mayıs 2017) en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya 928 bin 376 kişiyle (yüzde 10,59) ilk, Gürcistan 874 bin 955 ile (yüzde 9,99) ikinci, Almanya ise 863 bin 572 kişiyle (yüzde 9,86) üçüncü sıraya yerleşti.

YABANCI ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 98'İ TURİSTLERDEN OLUŞTU

İstatistiklere göre, 2017 yılı mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 98,35'i turistlerden oluştu.

Mayıs ayı turizm istatistikleri açıklandı

2017 yılı ocak-Mayıs döneminde de turistlerin yabancı ziyaretçiler içerisindeki dağılımı yüzde 98,86 oldu. Öte yandan mayısta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 1,65'i, ocak-mayıs döneminin ise yüzde 1,14'ünü günübirlikçi ziyaretçiler olarak belirlendi.

Mayıs ayı turizm istatistikleri açıklandı

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