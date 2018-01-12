Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı

TBMM Başkanlık Divanı, 550 milletvekili, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların Meclis bütçesinden karşılanan "implant", "gözlük" ve "işitme cihazı" yardımlarını revize etti.

İMPLANT

Buna göre son zamla birlikte 8 olan implant hakkı 12'ye yükselirken, implant başına 500 lira olan bütçe 1000 liraya çıktı. Muayene bedeliyle birlikte bir kişi için Meclis'in bütçesinden 36 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

GÖZLÜK

Meclis bütçesinden aslında çok sayıda başlıkta yardım sağlanıyor. Buna gözlük de dahil. Başkanlık Divanı, gözlük yardımında çerçeve başına artık 250 lira değil 350 lira verecek. Cam yardımı da 15 liradan 200 liraya yükseldi. İşitme cihazı yardımı da bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.