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Meclis'te 2017'nin son kavgası

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, kavga etti.

AA | 23.12.2017 - 09:16..
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Meclis'te 2017'nin son kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü.

"KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA SAKLANDI"

AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ konuşmasında; Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandığını iddia etmesi üzerine CHP'li milletvekillleri tepki gösterdi.

Meclis'te 2017'nin son kavgası- FOTO GALERİ

BİRBİRLERİNE LAF ATTILAR

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, oturdukları sıralardan birbirlerine laf atarak tartışmaya başladı.

Meclis'te 2017'nin son kavgası

KAVGAYI MİLLETVEKİLLERİ ENGELLEDİ

Birbirlerinin üzerine yürüyen Yarkadaş ve Erdinç'i, araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri engelledi.

Meclis'te 2017'nin son kavgası VİDEO

Meclis'te 2017'nin son kavgası

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