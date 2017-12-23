Meclis'te 2017'nin son kavgası

Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.

Soğuk havada Taksim'de çalışan işçiler ısınmak için çeşitli yollara başvurdu.

Taksim'de işçiler ısınmak için halay çekti

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'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı

Erzurum'da, kursiyer arkadaşları ile iddiaya girerek 2. kattan atladığı öne sürülen Abdulkadir K.'nın iki bacağı da kaval kemiğinden kırıldı.