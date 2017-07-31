Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulunda, İçtüzük değişiklik teklifi görüşmelerinin yapıldığı son birleşimde, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş arasında "Beyaz Kürt" tartışması yaşandı.

Başkanvekili Aydın ile HDP'li Beştaş arasındaki diyalog Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

"KÜRTLERLE TÜRKLER EŞİT DEĞİL"

BEŞTAŞ: "Kürtler bugün bizim sayemizde Kürt'tür." diyenlere atfen söylüyorum, çok büyük bedeller ödenerek buraya gelindi. Bu teklifi Kürtler unutmaz. Herkes Kürtleri ve diğer farklılıkları Türkleştirmeye çalıştı ama başaramadı. Bir kısmı asimile olmuş olabilir ama ben kendi adıma söyleyeyim: Benim Kürt olmamı, ana dilimin Kürtçe olmasını bu tüzük değiştiremez. Demin Sayın Meclis Başkanvekili 'eşitiz' dedi. Eşit değiliz. Madem eşitiz, neden benim çocuklarım ana dilinde eğitim göremiyor? Kürtler de Türkler de diğer kimlikler de istedikleri partide siyaset yaparlar, bu onların tercihidir."

"BEN DE KÜRTÜM AMA KÜRTÇÜ OLMADIM"

AHMET AYDIN: "Sayın Danış Beştaş, ben de kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Annem Kürt, babam Kürt, ana dilim Kürtçe, Türkçeyi sonradan öğrendim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim ama hiçbir zaman hayatımda Kürtçü de olmadım. Kürt olmak ayrı bir şey, Kürtçü ya da Türkçü olmak farklı bir şeydir.

"ŞİMDİ DE BEYAZ KÜRTLER VAR, KENDİNDEN BAŞKASINI KÜRT SAYMAYAN"

Bir zamanlar beyaz Türkler vardı, kendilerinden başkasını Türk saymazlardı ama görüyorum ki şimdi de beyaz Kürtler var, kendilerinden başkasını Kürt saymıyorlar."

"HAKLARINI SAVUNMAK KÜRTÇÜ OLMAK DEĞİL"

BEŞTAŞ: "Biz sadece Türkiye'de Kürtlerin haklarını savunan bir parti değiliz, biz Türkiye'de yaşayan 80 milyon yurttaşın hakkını aynı derecede savunuyoruz. Haklarını savunmuş olmak da Kürtçü olmak anlamına gelmez."

"KİMİN NEREDE SİYASET YAPACAĞINA KARIŞAMAZSINIZ"

AYDIN: "İşte, kimin nerede siyaset yapacağına, kimin kendini nasıl hissedeceğine sizler karar veremezsiniz. Türk olmak, Kürt olmak hiçbirimizin elinde değil. Ben de insanım diyorum, elhamdülillah Müslümanım diyorum. Gerisi hikaye."