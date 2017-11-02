Meclis'te domuz tartışması

Meclis'te AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller arasında helal-haram üzerinden sert tartışmalar yaşandı.

"DOMUZUN KALP KAPAKÇIKLARI BİZE TAKILIYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Şimdi, bakın, ben size bir örnek vereceğim, içimizde doktor arkadaşlarımız var, tıptan çok güzel bir örnek vereceğim. İnsanın DNA’sına ne benziyor? Kalp kapakçıklarını değiştiren arkadaşlarımız var mı içinizde? Eşiniz dostunuz, akrabalarınız vardır. Kimin kalp kapakçıkları bize takılıyor? Domuzun." dedi.

CHP'li Tanal'ın kozmetik ürünlerine de domuz yağının katıldığını öne sürmesi üzerine AK Parti'den cevap geldi.

Tanal: Domuzun kalp kapakçıkları bize takılıyor VİDEO

AK PARTİ GÜLEREK İZLEDİ

Mahmut Tanal'a; "Ayıp ya, yapma böyle şeyler." diye seslenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın konuşmacıyı biz de sizin gibi tebessümle izledik. Kanunu hiç okumadığını gördük. Bu konu baştan aşağı ticari dünya örnekleriyle beraber hazırlanmış kanundur. Anlattığı gibi değildir. Çok fazla cevap verdiğimizden dolayı tekrar cevap vermeyeceğiz." diyerek CHP'li vekili önemsemediklerini belirtti.

Yaşananların ardından söz alan AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, kalp cerrahı olan arkadaşını aradığını, Mahmut Tanal'ın eksik bilgi verdiğini söyledi.

KALP KAPAKÇIĞI SIĞIRDAN DA ELDE EDİLİYOR

Erdoğan, "Değerli Başkanım, az önce Mahmut Tanal Vekil bu kalp kapakçığıyla ilgili bir söz sarf etmişti, onu düzeltmek istiyorum. Ben hekimim. “Acaba bir yanlışım var mı?” diye kalp cerrahlarını aradım. Onlar da sadece domuzdan değil, sığırdan da elde edildiğini söylediler, sığırdan da yapılan kalp kapakçıkları olduğunu söylediler.

HEKİMLİK ALANINA GİRME

Yani, biz burada konuşurken… Sayın Tanal hukukçu, lütfen hekimlik alanına girmesin veya helalle ilgili konuşan arkadaşlar müftü veya bu konuda fetva veren arkadaşların yerine kendilerini koymasınlar. Ha, görüşlerini serdedebilirler ama yani biz uzmanların alanına lütfen girmeyelim." diye konuştu.