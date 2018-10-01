taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98025
Euro
6.9391
Altın
1190.47
Borsa
100390.98
Gram Altın
228.656

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

TBMM'de yeni dönem açılış oturumunun ardından Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meclis'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Meclis'in 27. Dönem 2. Yasama Yılı, bugün gerçekleştirilen törenin ardından başladı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ

Törenin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın davetiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelerek görüştüler.

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

35 DAKİKA SÜRDÜ

İkilinin görüşmesi 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Meclis'ten ayrılan Başkan Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında Bahçeli de yer aldı.

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Görüşme sonrası gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan "Bahçeli ile önümüzdeki günlerde görüşeceğiz." açıklaması yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

352
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

76
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

226
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

129
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

102
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM