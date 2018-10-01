Meclis'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Meclis'in 27. Dönem 2. Yasama Yılı, bugün gerçekleştirilen törenin ardından başladı.
ERDOĞAN-BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ
Törenin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın davetiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelerek görüştüler.
35 DAKİKA SÜRDÜ
İkilinin görüşmesi 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Meclis'ten ayrılan Başkan Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında Bahçeli de yer aldı.
BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Görüşme sonrası gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan "Bahçeli ile önümüzdeki günlerde görüşeceğiz." açıklaması yaptı.