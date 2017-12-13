taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8421
EURO
4,5182
ALTIN
153,66
PETR
63,9200

Meclis'te haddini bildirme tartışması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kendisine "haddini bil" diye bağıran CHP'li Engin Özkoç'a sinirlendi.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında zaman zaman çok sert tartışmalar yaşanıyor.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, muhalefet partisinin ortaya attığı bazı iddialara cevap verdi.

"HADDİNİ BİLEREK KONUŞ"

Akdağ'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı konuşuyorsun, haddini bilerek konuş." diye bağırdı.

Meclis'te haddini bildirme tartışması

"GEREKİRSE BEN SANA HADDİNİ BİLDİRİRİM"

Bu sözler üzerine oldukça sinirlenen Recep Akdağ, "Bana bak… Sen bana “Haddini bil!” diyecek adam değilsin. Sen bana haddimi bildiremezsin, haddini bildirmek gerekirse ben sana haddini bildiririm!" diye konuştu.

Meclis'te haddini bildirme tartışması VİDEO

Meclis'te haddini bildirme tartışması

İlginizi Çekebilir
Liderler Kudüs için İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer daveti geri çevirdi.
TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun
TÜSİAD Başkanı Bilecik, büyüme rakamlarının gerçekten çok iyi olduğunu bunun alkışlanacak bir durum olduğunu ifade etti.
Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te abdesthaneye gerek olmadığını söyledi.
MHP'den Bitcoin raporu
Her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin, Bahçeli'nin de gündeminde. MHP Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Bitcoin için mevzuat çalışmalarına başlanılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

80
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

132
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

28
ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

33
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

23
ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

61
Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti

Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM