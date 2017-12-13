Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında zaman zaman çok sert tartışmalar yaşanıyor.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, muhalefet partisinin ortaya attığı bazı iddialara cevap verdi.

"HADDİNİ BİLEREK KONUŞ"

Akdağ'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı konuşuyorsun, haddini bilerek konuş." diye bağırdı.

"GEREKİRSE BEN SANA HADDİNİ BİLDİRİRİM"

Bu sözler üzerine oldukça sinirlenen Recep Akdağ, "Bana bak… Sen bana “Haddini bil!” diyecek adam değilsin. Sen bana haddimi bildiremezsin, haddini bildirmek gerekirse ben sana haddini bildiririm!" diye konuştu.

Meclis'te haddini bildirme tartışması VİDEO