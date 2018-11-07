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Meclis'te HDP'li Serpil Kemalbay'dan küstah sözler

CHP oylarıyla Meclis'e girmeye hak kazanan HDP'li vekiller, açık bir şekilde terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 09:55..
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Meclis'te HDP'li Serpil Kemalbay'dan küstah sözler

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 11 saat süren görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların kaynağı ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.

Örgütün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekiller, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimize dil uzatma küstahlığında bulundu.

ORADA BULUNMAMASI GEREKİYORMUŞ

HDP'li Serpil Kemalbay, donarak şehit olan askerlerimizle ilgili, "Esas olarak bu askerlerin oradada bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikalarısonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamaktaolacaklarını söylemek en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

Meclis'te HDP'li Serpil Kemalbay'dan küstah sözler ViDEO

TSK'YA İŞGALCİ DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerine devam eden HDP'li Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı da işgal girişimi olarak nitelendirdi.

Meclis'te HDP'li Serpil Kemalbay'dan küstah sözler

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