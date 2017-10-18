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Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışması

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan sert tartışmalar Meclis tutanaklarına yansıdı.

18.10.2017 - 10:26
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Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada AK Parti'yi hedef aldı.

TARTIŞMAYI CHP BAŞLATTI

FETÖ'yle mücadele üzerinden hükümete yüklenen CHP'li Tanal, "Siz daha bunlarla kardeşçe, can cana, kuzu kuzuya, kucak kucağa yürürken biz o dönemde 'Bunları bitirin' önergesi veriyoruz." dedi.

Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışması

CHP'li Tanal: Siz daha bunlarla kucak kucağa yürürken VİDEO

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

AK PARTİ'DEN CEVAP

CHP'li vekilin bu sözlerine cevap AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Senin Genel Başkanın kimin kucağında geldi?" dedi.

Bu sırada tartışmaya dahil olan CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, "Siz kucağa oturursunuz." dedi.

Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışmasıAK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz

KASETLE GELMEDİ Mİ

Bu sözler üzerine AK Partili Yılmaz, CHP'lilere "Kasetle gelmedi mi genel başkanın?" sorusunu yöneltti.

"SEN KUCAĞA OTURDUN"

Bu sözlere kızan CHP'li Necati Yılmaz, "Sen kucağa oturdun" dedi.

Tartışmanın alevlenmesiyle CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da söze girdi ve "Ne demek “Kucağa oturdun?” diye bağırdı.

Tartışmaların ardından Mahmut Tanal konuşmasına devam etti.

Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışmasıCHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz

Meclis'te 'kucağa oturdun' tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

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