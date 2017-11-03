Meclis’ten uyuşturucuya yönelik dev adım

Uyuşturucu madde kullanımı ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan komisyon; 12 üyeden oluşacak, 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinde hükümet adına söz alan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, önergeden dolayı Meclis’te bulunan siyasi partilere duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür etti. Akdağ, uyuşturucu bağımlılığının kronik bir beyin hastalığı olarak kabul edildiğini söyleyerek, konuya ilişkin 2008 yılında da bir Meclis araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

YARGIDA CİDDİ TEDBİRLER ALINDI

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bu ürünlerin Türkiye'ye dışarıdan getirilmesi ya da Türkiye'de imal edilmesi ve bir satış ağıyla satılması. Burada mücadele eden kurumlarımızın organizasyon ve personel yapılarını güçlendirerek, bilgi ve teknik cihaz kapasitelerini artırdık. Yasadışı ekim ve narkoterörle mücadeleye yönelik operasyonların da sayısı birkaç katına çıkarıldı. Bugün itibarıyla 50 ilde faaliyet gösteren narkotimlerimiz var. Yapılan mevzuat düzenlemeleriyle cezai müeyyideler artırıldı. Çok ciddi cezaları var uyuşturucuyla ilgili hususların. TBMM'de yapılan yeni düzenlemelerle aslında yargı açısından da çok ciddi tedbirler almış durumdayız" dedi.

BİLGİLENDİRİCİ FAALİYETLER

Eğitim ve sağlık çalışanlarının uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitimlere tabi tutulduğunu, Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı Alo 191'in 2015 yılında hizmete girdiğini, Yeşilay’ın çalışmalar yaptığını anlatan Akdağ, sosyal uyum merkezlerinin hayata geçirildiğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı faaliyetler yaptığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütecek bir çalışmayı tamamlamak üzere olduğunu bildiren Akdağ, çok sayıda akredite edilmiş danışma merkezleri ile tedaviden rehabilitasyona ve uyuma kadar bütün süreci bir bütünsellik içinde değerlendirecek yeni bir sisteme geçileceğini kaydetti.

UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞI 10’A DÜŞTÜ

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ise uyuşturucuyla mücadele konusunun parti olarak hassas oldukları konuların başında geldiğini dile getirdi. Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü, uyuşturucuya bağlı ölümlerin her geçen yıl arttığını ve uyuşturucu maddelerin sokaklarda aleni şekilde satılır hale geldiğini belirten Yurdakul, uyuşturucu ve ham maddesinin üretiminin sıkı tedbirlerle izlenmesi, mevcut sistemdeki açıkların, suiistimallerin giderilmesi, uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı yöntemlerin tespit edilerek, uyuşturucu transferlerinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

TAŞIMA MİKTARI DÜŞTÜ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da, Türkiye'nin uyuşturucu trafiğinde bir zamanlar transit ülke olduğunu ifade etti. Salıcı, son zamanlarda yapılan çalışmalarda transit koridorunda taşınan uyuşturucu miktarında azalma olduğunu da sözlerine ekledi.

"BAĞIMLILIK SADECE UYUŞTURUCUDAN İBARET DEĞİL"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ise uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu olduğunu, devlete düşen görevlerin yanında ailelere, topluma, medyaya düşen görevler bulunduğunu vurgulayarak, "Bağımlılığı sadece uyuşturucudan ibaret de görmemek lazım. Bağımlılık, aslında bir sarmal, birbirlerini etkiliyor. Mesela, sigara içen herkes esrar kullanmıyor ama esrar kullananların yüzde 90'ından fazlası sigara içiyor. Alkol ile uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar arasında ciddi bir bağlantı var" değerlendirmesinde bulundu.