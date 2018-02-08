taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.242
USD
3,8046
EURO
4,6772
ALTIN
160,96
PETR
65,1600

Megastar Tarkan baba oluyor

Tarkan, uzun zamandır beklenen müjdeyi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Magazin

2016 yılında evlendiği eşi Pınar Dilek'in hamile olduğu iddialarına şimdiye kadar hep olumsuz yanıt veren Megastar Tarkan, hayranlarına sevindirici haberi sonunda verdi.

Megastar Tarkan baba oluyor

"ÇOK MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla eşi Pınar Dilek'in hamile olduğunu açıklayan Tarkan, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar "doğru mu değil mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." dedi.

Megastar Tarkan baba oluyor VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

137
E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet soyağacı sorgulama

119
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

558
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

151
Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

73
3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

126
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM