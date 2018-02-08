2016 yılında evlendiği eşi Pınar Dilek'in hamile olduğu iddialarına şimdiye kadar hep olumsuz yanıt veren Megastar Tarkan, hayranlarına sevindirici haberi sonunda verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla eşi Pınar Dilek'in hamile olduğunu açıklayan Tarkan, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar "doğru mu değil mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." dedi.

Megastar Tarkan baba oluyor VİDEO