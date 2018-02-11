Megastar Tarkan heyecandan uyuyamıyor

Instagram’dan paylaştığı videoyla hayranlarına baba olacağını açıklayan Tarkan, geçtiğimiz günlerde Levent'te bir mekan çıkışında görüntülendi.

HAYRANLARINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Neşeli olduğu gözlenen Tarkan, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi.

"HEYECANDAN UYUYAMIYORUM"

Gazetecilerin soru bombardımanı karşısında şaşkına dönen Tarkan, baba olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, “Heyecanlıyım, heyecandan uyuyamıyorum” diye konuştu.

"GÖNLÜMÜZDEN GEÇENİ SÖYLEMEM SIR"

HT Magazin'den Kamil Sümer ve Bülent Kocabıyık'ın haberine göre; kız mı erkek istediği sorusuna ise Tarkan, “Henüz isim düşünmedik. Cinsiyet için gönlümüzden geçeni söylemem, sır.” diyerek aracıyla uzaklaştı.