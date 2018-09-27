Mehmet Ali Erbil hastane paylaşımı

1 İBB Başkanı Uysal: Trafik yüzde 17 azaldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da yaşanan trafik sorununun önüne geçebilmek için kentin 1300 kamerayla her an izlendiğini belirtti.

2 @berbatedebiyat: Ukalalık yapmış olmayalım, ama fikrimiz bu Edebi değer taşımayan kitap nasıl belirlenir? Kimler hangi kitabı neden okuyor? Sosyal medyanın hayatımıza kattığı edebiyata, yine sosyal medya ortamından bir tepki var…

3 Federasyonumuz UEFA binasında EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği birazdan açıklanacak. Federasyon yetkilileri sunumunu yaptı, UEFA'nın kararı bekleniyor.

4 Alman göçmen John Meints'in korkunç işkencesi Alman düşmanı bir grup tarafından saldırıya uğrayan Alman asıllı Amerikalı çiftçi John Meints'in, katranlandıktan ve tüylendikten sonraki görüntüsü...

5 Kuveyt Ulusal Bankası inşaatında yangın Kuveyt Ulusal Baknası'nın yapımı devam eden tesislerinde yangın çıktı.

6 Seda Sayan: Hadise'den güzel olmalıyım 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Seda Sayan, çekimler öncesi Şişli'de bulunan bir güzellik merkezinde bakım yaptırdı.