Mehmet Ali Erbil hastane paylaşımı

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, dün akşam hastanede çektirdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
"MERAK ETMEYİN" DEDİ
Hastane yatağında yatarken çektiği bu karesini Instagram hesabından paylaşan Mehmet Ali Erbil, önemli bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek sevenlerinin merak etmemesini istedi. Ancak şovmenin, bu paylaşımı bir süre sonra sildiği görüldü.
Geçenlerde Kıbrıs'ta Candan Erçetin'le birlikte sahne alan Mehmet Ali Erbil Vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahneye tekerlikli sandalye ile çıkmak zorunda kalmıştı.