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Mehmet Ali Erbil vertigo hastalığına yakalandı

Uzun zamandır “Vertigo” hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 14:15..
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Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü sevenleriyle buluştu. Bir otelde Candan Erçetin ile birlikte sahne alan ünlü komedyan vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahneye tekerlikli sandalye ile çıkmak zorunda kaldı.

Mehmet Ali Erbil vertigo hastalığına yakalandı

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Seyircilere sağlığı hakkında bilgi veren Erbil; “Bunu bir espri olarak almayın, bu işin şakası yok. Yürürken denge problemi yaşıyorum. Kulisten buraya kadar tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydum. Sahneye de böyle çıkmak zorunda kaldım” dedi.

"BU GÜNLER DE GEÇECEK"

Seyirciden büyük destek alan Mehmet Ali Erbil, 'hep böyle kalacak değilim bu zor günler de geçecek' açıklamasını yaptı.

Aralarında Oktay Kaynarca, Tarık-Gülenay Ünlüoğlu ve Cihan Ünal’ın da bulunduğu ünlü isimler de Mehmet Ali Erbil'e destek verdi.

VERTİGO HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Ali Erbil vertigo hastalığına yakalandı

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