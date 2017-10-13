AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, ikinci kez evlilik yoluna girdi.

Bir dönem sekreterliğini yapan Zuhal Fırat ile nişanlanan Şahin, evlilik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİZE ÇOK ALIŞMIŞTIK DEDİ, ETKİLENDİM"

Kanal D Haber'e konuşan Mehmet Ali Şahin, "Zuhal Hanım'ı AK Parti Genel Merkezi'nden tanıyordum. Burada ziyarete geldi.

Size çok alışmıştık falan dedi. Çok duygulandı onu söylerken. İçimde bir takım kıpırtılara yol açtı onu söylerken. Etkilendim..

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı VİDEO







"MEDENİ CESARET GÖSTERDİM.."

Daha sonra ben medeni cesaret gösterdim. Kendisine evlenme teklif ettim. Ailem bilir dedi, babam bilir dedi.. 2 defa isteme oldu. Aileler tanışıp anlaştı.." ifadelerini kullandı.