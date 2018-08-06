taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,1013
EURO
5,9019
ALTIN
199,42
PETR
73,4200

Mehmet Günsür tatilde

Mehmet Günsür ailesi ve dostlarının da olduğu 15 kişilik bir grupla mavi yolculuğa çıktı.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür 2006’da kendisinden 4 yaş büyük 47 yaşındaki İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenmişti. Çiftin Ali, Maya ve Chloe adlı 3 çocuğu var.

Mehmet Günsür tatilde

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ

Posta'da yer alan habere göre, iki tekne kiralayan grup önceki gün Marmaris-Bozburun’dan yola çıkıp ıssız bir koya demirledi. İki tekneyi yan yana bağlayıp denize atlama yarışı yaptılar. Mehmet Günsür çocuklarıyla yakından ilgilendi

"SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

Mehmet Günsür eşi için “Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film, ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor” demişti.

Mehmet Günsür tatilde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

135
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama

7
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

6
İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da denize döküldü

İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da denize döküldü

25
Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

17
Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi

Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi

22
Kızıl Deniz'e akan petrol korkutuyor

Kızıl Deniz'e akan petrol korkutuyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM