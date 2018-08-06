Mehmet Günsür tatilde

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür 2006’da kendisinden 4 yaş büyük 47 yaşındaki İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenmişti. Çiftin Ali, Maya ve Chloe adlı 3 çocuğu var.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ

Posta'da yer alan habere göre, iki tekne kiralayan grup önceki gün Marmaris-Bozburun’dan yola çıkıp ıssız bir koya demirledi. İki tekneyi yan yana bağlayıp denize atlama yarışı yaptılar. Mehmet Günsür çocuklarıyla yakından ilgilendi

"SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

Mehmet Günsür eşi için “Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film, ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor” demişti.