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Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan son zamanların popüler piyasası Bitcoin'e yönelik tavrını açıkladı: "Finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş"

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 11:34..
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Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Sanal para birimi Bitcoin ve alt türevleri son aylarda büyük dalgalanmalar nedeniyle dünyanın gündeminde.

Nobel ödüllü ünlü iktisatçı Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada dijital para birimlerinin tehlikelerine değinirken, Bitcoin’in bir balon olduğunu iddia etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de tartışmalara katıldı.

"LALE ÇILGINLIĞINI GEÇTİ"

Şimşek, Tweet atarak, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçtiğini" söyledi.

"BU SPEKÜLASYONDAN UZAK DURMALI"

Başbakan Yardımcısı, devamında Bitcoin'den uzak durulmasını söyledi:

"Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."

100 BİN TL YATIRANIN KÂRI 1 MİLYON'U AŞTI

1 Ocak 2017'de 998 dolar olan Bitcoin, şu anda 17 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yıl başında Bitcoin'e 100 bin TL yatırım yapan biri, parasını 1 milyon 840 bin TL'ye yükseltti.

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