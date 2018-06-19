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Mehmet Şimşek doların yükselişini değerlendirdi

Mehmet Şimşek, küresel piyasalarda ticaret savaşları endişesi yaşandığı için doların yükselişte olduğunu, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 13:40..
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Mehmet Şimşek doların yükselişini değerlendirdi

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların 4,75'i geçmesiyle ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Küresel bir dalga olduğunu söyleyen Şimşek, tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini söyledi.

"DOLARIN YÜKSELİŞİ TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL"

Doların yükselme nedeninin 'ticaret savaşları endişesi' olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, bu yükselişin Türkiye'ye özgü olmadığını ifade etti ve seçimden sonra bu belirsizliğin azalacağını açıkladı.

"TEDBİR ALDIK, ALIYORUZ"

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."

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