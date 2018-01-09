MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

MHP Lideri'nin bu açıklamaları; birçok televizyon programında masaya yatırıldı, çeşitli analizler yapıldı.

NTV canlı yayınında Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Doğrudan Siyaset' programına konuk olan Mehmet Tezkan da, Devlet Bahçeli'nin bu kararını değerlendirenlerden biriydi.

"MHP'NİN STK'DAN FARKI KALMADI"

Partilerin iktidar olabilmek için kurulduğuna dikkat çeken Mehmet Tezkan, MHP'nin bu kararıyla STK'dan farkı kalmadığını ifade etti.

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı VİDEO

"SİYASET TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Tezkan, "Ülkeyi yönetmeyi talip olmayan bir siyasi parti olamaz. Seçmen ne diyecek? Seçmene ne anlatacaksınız? Siyaset tarihinde böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

TWITTER'DAN ANINDA CEVAP

NTV canlı yayınında Devlet Bahçeli'ye yönelik yapılan bu eleştiriler devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından konuşulanlara çok sert bir dille cevap verdi.

"DERSİMLİ MÜPTEZEL, HAMAKAT EHLİ..."

Mehmet Tezkan'ı "Dersimli müptezel" olarak nitelendiren Semih Yalçın, şunları söyledi: "NTV’nin daimi konuğu Dersimli müptezel Mehmet Tezkan yine MHP düşmanlıyla yorum yapmakla meşgul. Hamakat ehli olanların Sayın Devlet Bahçeli’nin politikasını anlamasını beklemiyoruz.

"BU TİPLER...."

Bu tipler, Türkiye’nin gerçeklerini kavramaktan uzak ve sığ bakış açısıyla yaptıkları yorumlarla hakikatleri saptırılmaktadırlar.

Şu anda televizyonlarda Genel Başkanımız ve partimiz hakkında ortaya atılıp kullanılmaktan kokuşmuş bir takım mesnetsiz iddialar yeniden temcit pilavı gibi ısıtılmış, üzerine yakışıksız, seviyesiz ve çürük ithamlar serpilerek kamuoyuna servis edilmektedir."

* HAMAKAT: Semih Yalçın'ın Mehmet Tezkan'a karşı kullandığı "Hamakat"ın 4 anlamı var: Ahmaklık, aptallık, budalalık, bönlük.