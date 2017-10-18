Mehmet Zahit Kotku Hoca anılıyor

13 Kasım 1980 tarihinde ahirete irtihal eden İslam âlimi ve Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku, doğumunun 124. yılında anılacak. Öğrencileri tarafından 21 Ekim Cumartesi günü İskenderpaşa Camii'nde düzenlenecek olan program Akşam namazından sonra başlayacak.

Kuran tilaveti ve ilahilerin okunacağı programda Yatsı namazından sonra da Zahit Kotku hocanın sohbeti gerçekleştirilecek.

MEHMET ZAHİT KOTKU HOCA KİMDİR

1897 yılında Bursa'nın Pınarbaşı semtinde doğan Mehmet Zahid Kotku, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Birinci Dünya Savaşı çıktığında askere giden Zahit hoca, askerlikten sonra İstanbul'a yerleşti. Eğitimine çeşitli cami ve medreselerde tahsile devam etti. Ömer Ziyaüddin ve Mustafa Fevzi gibi zatlardan ders aldı.

İstanbul Zeyrek Çivicizade Camii'nde ve Fatih İskeder Paşa Camii'nde görev yapan Zahit Kotku Hoca, hayatı boyunca pek çok talebe yetiştirmiş bununla birlikte beş ciltlik Tasavvufi Ahlak adlı eseriyle Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Mü'minlere Vâzlar isimli eserleri yazmıştı.

13 Kasım 1980'de hayatını kaybeden büyük alim, Süleymaniye Camii'nin haziresinde, hocalarının yanına defedildi.