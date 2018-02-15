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Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak askerler ile zırhlı araçlar, Bayburt'tan dualarla bölgeye gönderildi.

AA | 15.02.2018 - 20:24..
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Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"na katılacak askerler ve zırhlı araçlar, tekbir ve dualarla uğurlandı.

BAYBURTLULARDAN MEHMETÇİK'E DESTEK

Askerlerin operasyon bölgesine gideceği bilgisini alan yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve yaklaşık bin araçlık konvoyla Bayburt-Erzincan karayolu üzerindeki Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Kışlası önünde toplandı.

Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

"Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker" sloganları atanlar, askerler için dua etti.

Askerler ve zırhlı araçların kışladan çıkmaya başlamasıyla tekbir getirenler, el sallayarak askerleri uğurladı.

Mehmetçik Bayburt'tan dualarla uğurlandı VİDEO

Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

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