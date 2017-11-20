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Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Terörle mücadeleyi taarruz parolasıyla sürdüren TSK, örgüte havadan ve karadan üst üste darbeler vurdu.

20.11.2017 - 07:13
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermiyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen devam eden operasyonlarda, Mehmetçik'e büyük görev düşüyor.

HER YER KAR

Teröristlerin yuvalandığı mağaraları basan Mehmetçik, hava muhalefetine karşı da yılmadan yoluna devam ediyor.

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

SONU GÖREN TESLİM OLUYOR

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de etkisiz hale getirildiği operasyonların sıklaşmasıyla örgütten kaçış da hız kazandı.

Terör kamplarından kaçanlar, güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

HAVA OPERASYONLARI

Mehmetçik karadan teröristleri köşeye sıkıştırırken, hava harekatlarıyla da örgüte ağır darbeler vuruluyor.

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