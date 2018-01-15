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Mehmetçik'in Afrin planı

Amerika beslemesi teröristlere karşı harekete geçecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri, önce Minniğ Askeri Havaalanı'nı ele geçirecek.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 07:17..
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Mehmetçik'in Afrin planı

Suriye'de terör örgütleriyle iş birliği yaparak bölgeyi dizayn etmeye çalışan Amerika, bölgede "terör ordusu" kurdu.

Türkiye'nin sınırında yer alacak ve YPG'li teröristler tarafından oluşturulacak yapıya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çapulcular" olarak nitelendirdiği terör ordusu, Afrin harekatıyla yok edilecek.

6 TERÖR KAMPI VAR

Suriye sınırına askeri sevkiyatlara devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki 6 terör kampını imha edecek.

ÖNCELİK HAVAALANI

Harekatla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre; öncelik Minniğ Askeri Havaalanı olacak.

ABD DESTEĞİ KESİLECEK

Mehmetçik, havaalanını ele geçirerek Amerika'nın teröristlere olan desteğini kesmeyi planlıyor.

NE KADAR SÜRER

1 hafta içerisinde başlaması planlanan Afrin operasyonunun 60-70 gün içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Erdoğan Afrin'e yapılacak operasyonla ilgili konuştu VİDEO

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