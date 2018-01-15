Mehmetçik'in Afrin planı

Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti

1 Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor Şampiyonluk yarışındaki takım sayısının çokluğu ve yapılan transferlere bakılırsa, tarihin en çekişmeli yarışına sahne olacak olan 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı cuma günü başlayacak.

2 Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri sayıma geçmesiyle birlikte Afrin'i ilk terk eden teröristbaşı Salih Müslim oldu.

3 Yeşim Salkım: Seda Sayan'la barıştık Yeşim Salkım ile Seda Sayan arasında yaşanan ve devamında mahkemeye taşınan polemik tatlıya bağlandı.

4 Macron gençken erotik kitap yazdı iddiası Emmanuel Macron, ergenlik döneminde şuanki eşi ve kendisinden 24 yaş büyük olan Brigette'e olan aşkını ifade etmek için 300 sayfalık erotik bir kitap yazdığı iddia edildi.

5 Mustafa Denizli'ye taktik veren polis Yıllar önce oynanan Fenerbahçe maçında, yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan bir polisin Mustafa Denizli'ye taktik vermesi, izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

6 Seren Serengil'den Sacit Aslan'a dava Seren Serengil, kendisi hakkında konuşan Sacit Aslan’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.