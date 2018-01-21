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Mehmetçik'ten operasyon mesajı: İstikamet kızıl elma

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimizle yapılan bir röportajda Mehmetçik net mesajlar verdi: Bu vatanı kimse bölemez.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 20:14..
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Mehmetçik'ten operasyon mesajı: İstikamet kızıl elma

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı.

Harekatın ikinci gününde tanklar eşliğinde Afrin'e giren askerler teröristleri bölgeden temizlemeye başladı.

MEHMETÇİK: BU VATANI KİMSE BÖLEMEZ

Bölgede olan askerle yapılan röpotajda Mehmetçik kendisine sorulan, "İstikamet neresi" sorusunu "Kızıl elma" diyerek cevapladı.

Mehmetçik: Bu vatanı kimse bölemez VİDEO

Ailesine mesaj gönderen Mehmetçik, "Bizi beklemesinler" dedi. Türkiye'ye de mesaj gönderen asker "Bu vatanı kimse bölemez" şeklinde konuştu.

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