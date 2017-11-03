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Meksika'da çete liderine hastanede infaz

Meksika'da akaryakıt çetesi lideri, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede öldürüldü.

03.11.2017 - 09:34
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Puebla eyaleti savcıları, çete lideri Jesus Martin'in hastanede silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Savcılar, saldırı sırasında Martin'in yanı sıra biri kadın 3 kişinin daha öldürüldüğünü kaydetti.

KENDİ ÇETE ÜYELERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Martin'in kendi çete üyeleri tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran savcılar, hastanedeki doktorların olası suç ortaklığı nedeniyle soruşturulduğunu bildirdi.

Yetkililer, Martin'in görünüşünün yanı sıra parmak izlerini de değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hafta başında Puebla eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çeteler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika'da 1997'de de uyuşturucu karteli lideri Amado Carrillo Fuentes, yüzünü değiştirmek için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında ölmüştü.



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