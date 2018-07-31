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Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

Meksika'nın ortalarında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

AA | 31.07.2018 - 21:19..
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meksika

Ülke basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Luis Filipes, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

2 KM YÜKSEKLİĞİNDE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, yanardağın 2 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda geçen nisanda yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

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