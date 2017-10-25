taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.965
USD
3,7315
EURO
4,4036
ALTIN
153,08
PETR
58,4300

Meksikalı uyuşturucu çetelerinden yeni yöntem

Meksika'da uyuşturucu çeteleri, ev yapımı patlayıcılar taşıyan drone kullanmaya başladı.

25.10.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika’daki uyuşturucu savaşlarında yer alan çeteler, birbirlerine üstünlük sağlamak için otonom araçlardan faydalanıyorlar.

Meksikalı uyuşturucu çetelerinden yeni yöntem

20 Ekim sabahı Guanajuato eyaletinde çalıntı olduğu bildirilen bir otomobili durduran polis, aracın içerisinde AK-47 uzun namlulu tüfek, cephane ve telefonların yanı sıra ufak bir drone buldu.

BAŞSAVCI İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜ

Hobi amaçlı kullanım için satılan drone’a bantlarla patlayıcı madde ve radyo frekanslarına duyarlı fünye yerleştirildiği görüldü. Başsavcı Carlos Zamarripa Aguirre, patlayıcının benzerlerini daha önce de gördüklerini fakat drone’a takıldıklarına ilk kez şahit olduklarını söyledi.

Meksikalı uyuşturucu çetelerinden yeni yöntem

DRONE’LARLA UYUŞTURUCU TAŞIYORLAR

Meksikalı yetkililer çetelerin 2010 yılından beri drone’ları kullandıklarını tahmin ediyor. 2015 yılında uyuşturucu taşıyan bir drone, Tijuana şehrinde kaza yapmış ve polis tarafından ele geçirilmişti.

Drone’lar sınır aşırı kaçakçılıkta da kullanılıyorlar. Ağustos ayında ABD’nin Meksika sınırında bulunan sınır devriyesi, San Diego’ya uyuşturucu taşıyan bir drone’u indirdiklerini açıklamışlardı.

Meksikalı uyuşturucu çetelerinden yeni yöntem

İlginizi Çekebilir
Tokyo Otomobil Fuarı kapılarını açtı
Tokyo'da geleneksel olarak düzenlenen araba fuarı bu yıl da kapılarını misafirlerine açtı
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Mescid-i Aksa’ya girdi
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick ve oğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
İrlanda Cumhurbaşkanı haka dansıyla karşılandı
Resmi temaslarda bulunmak üzere Yeni Zelanda'ya giden İrlanda Devlet Başkanı Michael D Higgins için geleneksel bir tören gerçekleştirildi.
Alman koalisyonunda Türkiye anlaşmazlığı
Almanya'da seçimlerin ardından Yeşiller ile koalisyon yapma kararı alan Merkel'in partisi, Türkiye konusunda anlaşma sağlayamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'a Rusya bayraklı protesto

Trump'a Rusya bayraklı protesto

48
Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

551
İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

270
Terör sözcüsü Amberin Zaman

Terör sözcüsü Amberin Zaman

150
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

122
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

138
Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yemek istedi

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM