Meksikalı uyuşturucu çetelerinden yeni yöntem

Meksika’daki uyuşturucu savaşlarında yer alan çeteler, birbirlerine üstünlük sağlamak için otonom araçlardan faydalanıyorlar.

20 Ekim sabahı Guanajuato eyaletinde çalıntı olduğu bildirilen bir otomobili durduran polis, aracın içerisinde AK-47 uzun namlulu tüfek, cephane ve telefonların yanı sıra ufak bir drone buldu.

BAŞSAVCI İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜ

Hobi amaçlı kullanım için satılan drone’a bantlarla patlayıcı madde ve radyo frekanslarına duyarlı fünye yerleştirildiği görüldü. Başsavcı Carlos Zamarripa Aguirre, patlayıcının benzerlerini daha önce de gördüklerini fakat drone’a takıldıklarına ilk kez şahit olduklarını söyledi.

DRONE’LARLA UYUŞTURUCU TAŞIYORLAR

Meksikalı yetkililer çetelerin 2010 yılından beri drone’ları kullandıklarını tahmin ediyor. 2015 yılında uyuşturucu taşıyan bir drone, Tijuana şehrinde kaza yapmış ve polis tarafından ele geçirilmişti.

Drone’lar sınır aşırı kaçakçılıkta da kullanılıyorlar. Ağustos ayında ABD’nin Meksika sınırında bulunan sınır devriyesi, San Diego’ya uyuşturucu taşıyan bir drone’u indirdiklerini açıklamışlardı.