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Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

İtalya'da lider eşleriyle bir araya gelen ABD'nin First Lady'si giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekti.

27.05.2017 - 09:35
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, İtalya’da düzenlenen G7 zirvesinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

185 BİN LİRALIK CEKET

Dolce&Gabbana tasarımı üzerinde çiçek işlemeleri bulunan renkli ceketin 51 bin 500 dolar(185 bin lira) değerinde olduğu öğrenildi.

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

ABD'nin First Lady’si, Dolce&Gabbana tasarımlarını daha önce katıldığı birçok etkinliklikte tercih etmişti.

Melania Trump'ın 51 bin 500 dolarlık (185 bin lira) ceketi ilk olarak Dolce&Gabbana'nın şubat defilesinde görülmüştü.

ÜZERİNDEN ÇIKARMADI

Sicilya’nın Katanya kentinde diğer lider eşleriyle vakit geçiren Melania Trump’ın ceketini bir an bile çıkarmaması dikkat çekti.

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

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