Melania Trump'ın 185 bin liralık ceketi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, İtalya’da düzenlenen G7 zirvesinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

185 BİN LİRALIK CEKET

Dolce&Gabbana tasarımı üzerinde çiçek işlemeleri bulunan renkli ceketin 51 bin 500 dolar(185 bin lira) değerinde olduğu öğrenildi.

ABD'nin First Lady’si, Dolce&Gabbana tasarımlarını daha önce katıldığı birçok etkinliklikte tercih etmişti.

Melania Trump'ın 51 bin 500 dolarlık (185 bin lira) ceketi ilk olarak Dolce&Gabbana'nın şubat defilesinde görülmüştü.

ÜZERİNDEN ÇIKARMADI

Sicilya’nın Katanya kentinde diğer lider eşleriyle vakit geçiren Melania Trump’ın ceketini bir an bile çıkarmaması dikkat çekti.