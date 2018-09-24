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Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Melek Baykal, bel fıtığı patlaması sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan oyuncunun durumu ise iyiye gidiyor.

İHA | 24.09.2018 - 20:31..
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Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınan ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, bel fıtığının patlaması sonucunda Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yapılan tedavinin ardından ameliyata alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın bir bölümünü Bodrum’da geçiren ünlü sanatçının dün yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Baykal, hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçının ne zaman taburcu olacağı ise henüz bilinmiyor.

Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

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