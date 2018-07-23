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Melisa Tapan direk dansına başladı

Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan, direk dansına merak sardı.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 10:18..
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Nesrin Cavadzade, Asena Atalay, Yonca Evcimik...

Magazin dünyasının birçok ismi direk dansıyla vücudunu sıkılaştırmaya çalışıyor.

EVDE DİREK DANSI

Sosyeteden direk dansına başlayan son isim, Sabancı Ailesi'nin torunu Melisa Tapan oldu.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan, direkte sergilediği birbirinden zor hareketleri sosyal medya hesabından paylaşanlar arasına katıldı.

Fitness ve akrobasi sporu olan direk dansı, bazı zihinlerde striptiz kulüplerini çağrıştırıyor.

Melisa Tapan direk dansına başladı

Melisa Tapan direk dansına başladı

Melisa Tapan direk dansına başladı

FOTOĞRAF: Nesrin Cavadzade

Melisa Tapan direk dansına başladı

FOTOĞRAF: İrem Sak

Melisa Tapan direk dansına başladı

FOTOĞRAF: Asena Atalay

Melisa Tapan direk dansına başladı

FOTOĞRAF: Yonca Evcimik

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