Melisa Tapan direk dansına başladı

Nesrin Cavadzade, Asena Atalay, Yonca Evcimik...
Magazin dünyasının birçok ismi direk dansıyla vücudunu sıkılaştırmaya çalışıyor.
EVDE DİREK DANSI
Sosyeteden direk dansına başlayan son isim, Sabancı Ailesi'nin torunu Melisa Tapan oldu.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan, direkte sergilediği birbirinden zor hareketleri sosyal medya hesabından paylaşanlar arasına katıldı.
Fitness ve akrobasi sporu olan direk dansı, bazı zihinlerde striptiz kulüplerini çağrıştırıyor.
FOTOĞRAF: Nesrin Cavadzade
FOTOĞRAF: İrem Sak
FOTOĞRAF: Asena Atalay
FOTOĞRAF: Yonca Evcimik