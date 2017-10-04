Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Uluslararası Adana Film Festivali’nin ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, 'En iyi yönetmen' ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamıştı. Cumbul'un bu hareketi ünlü yönetmenin tepkisini çekmişti.

"BEN AÇIKLAMAMI YAPTIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, Önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan arkadaşlarıyla yemek yiyen Cumbul, hızlı adımlarla restorandan ayrıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Cumbul, "(Nefret suçu işledi) diyen Kaplanoğlu'na bir cevabınız olacak mı?" sorusuna sinirlenip, “Ben de açıklama yaptım, herkes bunu okudu.” karşılığını verdi.

CUMBUL'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı VİDEO