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Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 07:45..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Enflasyon beklentilerin çok üzerine çıktı. Artan enflasyon elbette sevinilecek bir durum değil. Enflasyon hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi demek.

ENFLASYONA PARALEL ZAM

Buna karşılık yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memur enflasyona paralel zam alıyor.

MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 ZAM

Memurlar ile emekliler ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi 2018’de yüzde 4 artı 3.5; 2019’da da yüzde 4 artı 5 zam alacaktı. Bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 zam yapıldı. Ancak İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17’le yüzde 4’lük ocak zammını aşınca temmuzda yüzde 5.17’lik fark oluştu. Bu fark, yüzde 3.5’lik zamma eklendi ve toplamda maaş artışı yüzde 8.65 oldu.

EN AZ 9.84'LÜK ARTIŞ

Ocakta ise memur ve emeklisine yüzde 3.5’i aşan oranda fark yansıtılacak. Dün açıklanan verilere göre son 3 aylık enflasyon yüzde 9.34 oldu. Buna göre yüzde 5.84’lük fark şimdiden oluştu. Ocak 2019’da yüzde 4 de sözleşme zammı yatacak. Yani enflasyon yerinde saysa bile memur ve emeklinin ocakta alacağı toplam zam en az yüzde 9.84’ü bulacak.

Grafikler, Posta Gazetesi'nden alınmıştır;

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

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