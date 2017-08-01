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Memurun zam pazarlığı başlıyor

Kamu görevlileri ve memur emeklileri için zam pazarlığı bugün başlıyor.

01.08.2017 - 05:25
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkanlık edecek.

ZAM TEKLİFLERİ ELE ALINACAK

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.

Memur-Sen, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam istiyor.

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