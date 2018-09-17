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Menderes ve arkadaşları mezarı başında anıldı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının idam edilişlerinin 57. yılı için tören düzenlendi.

AA | 17.09.2018 - 13:32..
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affaf

Adnan Menderes Dernekler Federasyonu'nca (ADFED), Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. ADFED Kurucu Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu yaptığı açıklamada, demokrasi uğruna şehit olan Menderes ve arkadaşlarını idamlarının 57. yılında, Türk milletiyle yad ettiklerini söyledi.

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Kavaloğlu, Menderes denildiği zaman Türk milletinin kalbinde ve gönlünde yeri, kıymeti ve değeri olan bir devlet adamının akla geldiğini belirterek, "Bu memleketin hangi toprağını çiğneseniz, kendisinin ve o dönemin siyasi iktidarının yapmış olduğu hizmetlerle karşılaşırsınız. Bu memlekette çok farklı bir siyasi hayatın başlamasına vesile olmuş ve bu uğurda da katillerce, hunharca bir şekilde eziyete tabi tutularak ve tamamen gayrihukuki olmak kaydıyla idam edilen bir vatan evladıdır. Bu vesileyle sayın şehit başvekilimizle beraber, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. Bu ezanı Muhammediye okunduğu sürece ve gökkubbede mübarek ezanlarımız dinlendiği sürece vatan şehitlerimiz her zaman anılacaktır, mekanları cennet olsun." dedi.

Törene, ADFED Genel Başkanı Dr. Muharrem Vedat Eryetiş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve dernek mensupları katıldı.

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