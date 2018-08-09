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Menderes'te kiralık şezlonglar kaldırıldı

İzmir'de ekipler plajlarda yer alan ve parayla kiralanan tüm şezlonglar kaldırıldı.

DHA | 09.08.2018 - 11:02..
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Menderes Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridindeki, parayla kiralanan tüm şezlonglar kaldırılarak, vatandaşların plajlarda gönüllerince yararlanmasının önü açıldı.

Menderes'te kiralık şezlonglar kaldırıldı

"PLAJLAR VATANDAŞLARINDIR"

Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, "Menderes'imizin sahillerinde yer alan işletmelerin plajlarda halka parayla kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır. İşletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz." dedi.

Menderes'te kiralık şezlonglar kaldırıldı



Menderes'te kiralık şezlonglar kaldırıldı



Menderes'te kiralık şezlonglar kaldırıldı

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