Merakı uğruna 6 yılda 12 bin kitap biriktirdi

Lise yıllarından itibaren merak duyduğu kitaplar uğruna sahafçılık mesleğiyle hayatını sürdüren 34 yaşındaki Birdal Koçalan, üniversite eğitiminin ardından kitap biriktirmeye başladı.

ÇÖPE ATILAN KİTAPLARI TOPLADI

Biriktirdiği paralarla kitap alan Birdal Koçalan, bununla da yetinmeyip kağıtçılarla iletişime geçerek kullanılmayıp çöpe atılan kitapları temin etti.

Bu şekilde geçen 6 yılda en eskisi 1925 yılına ait olan 12 bin kitap biriktiren Koçalan’ın İlkadım ilçesindeki kitabevine vatandaşlar bakmadan gitmiyor.





"KİTAP BİRİKTİRMEK BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Lise yıllarından itibaren tarihe merak duymaya başladığını belirten Birdal Koçalan, kütüphanelere giderek saatlerce kitaplarla ilgilendiğini söyledi. Hayalinde sürekli kitap biriktirmenin olduğunu ifade eden Koçalan, "Lise yıllarımda elime geçen paralarla kitaplar aldım. Ama o zamanki şartlardan dolayı çok fazla imkan yoktu. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra daha fazla kitap almaya başladım ve aldığım her kitabı evdeki şahsi kütüphanemde biriktirmeye başladım. Kitaplar artık eve sığmayınca bir yer tuttum ve şimdiki kitabevimde yaklaşık 12 bin kitap biriktirdim. Kitapların birkaç tanesi ise 1925 yılına ait Osmanlıca kitap. Kitap okumak ve biriktirmek artık benim için bir tutku haline geldi" dedi.

"HER TÜRDEN KİTAP BİİRKTİRİYORUM"

Kitap biriktirirken belli bir alana odaklanmadığını anlatan Birdal Koçalan, "Her türden kitap biriktirmeye çalışıyorum. İnsanlar buraya geldiklerinde istedikleri kitabı bulunca mutlu oluyorum. Mümkün olduğunca insanlar buradan eli boş dönmüyor. Tabii buradaki kitaplar yayınevine göre daha uygun ve o yüzden insanlar daha rahatça kitap alıyor" diye konuştu.



