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Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü destekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gandhi'ye benzeten Akşener, Adalet Yürüyüşü için tebrik mesajı yayınladı.

09.07.2017 - 16:37
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Meral Akşener, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adalet Yürüyüşü için tebrik mesajı yayınladı.

Akşener paylaşımında, "Sn. Kılıçdaroğlu'nu bugün tamamlayacağı 'ADALET' yürüyüşü için kutlarım. Gandhi'nin yürüyüşünce Hintliler, İngilizlerin Tuz Yasağını yıkarak, hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu.

"SONUCUNU GÖRECEĞİZ"

Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ilerideki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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