Meral Akşener yeni parti kursa alacağı oyu açıkladı

MHP’li muhalif isimlerden Meral Akşener, KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. Akşener, MHP Genel Başkanı olması durumunda yüzde 25, kendi partisini kurması durumunda ise yüzde 12.5 oy alacağını gösteren anketleri açıkladı.

Akşener referandumdan yüzde 61'in üzerinde çıkması halinde siyaseti bırakacağını da şu sözlerle belirtti;

'EVET' OYLARI YÜZDE 61.5'UN ÜZERİNDE ÇIKARSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM

"Yeni parti mevzusunda Bahçeli'nin artık MHP’nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP’nin oyu, yüzde 49 AKP’nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘evet’ çıkmazsa Devlet Bahçeli’nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım."