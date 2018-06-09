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Meral Akşener'in Rize hüsranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, vaatlerini boş meydana anlattı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 08:11..
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24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan Meral Akşener, seçim çalışmalarına hız verdi.

Seçmenlere bir proje sunamayan Akşener, AK Parti döneminde başlanan mega projeleri durduracağını ve devlet kurumlarını özelleştireceğini meydanlarda anlatıyor.

RİZELİ AKŞENER'İ DİNLEMEDİ

Akşener'in son durağı Rize oldu.

Erdoğan'ın memleketinde seçim mitingi düzenleyen Meral Akşener, yine hüsranı yaşadı.

24 Haziran için oy isteyen Akşener'i az sayıda vatandaş dinledi.

Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

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