Meral Akşener'in Rize hüsranı

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan Meral Akşener, seçim çalışmalarına hız verdi.
Seçmenlere bir proje sunamayan Akşener, AK Parti döneminde başlanan mega projeleri durduracağını ve devlet kurumlarını özelleştireceğini meydanlarda anlatıyor.
RİZELİ AKŞENER'İ DİNLEMEDİ
Akşener'in son durağı Rize oldu.
Erdoğan'ın memleketinde seçim mitingi düzenleyen Meral Akşener, yine hüsranı yaşadı.
24 Haziran için oy isteyen Akşener'i az sayıda vatandaş dinledi.