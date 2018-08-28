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Merkel Azerbaycan diye Ermenistan videosu paylaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gaf yaptı. Şansölye, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın görüntüsünün yer aldığı hikayesini "Günaydın Azerbaycan" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 12:31..
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Almanya Başbakanı Merkel'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve Ermenistan'dan sonraki durağı Azerbaycan oldu.

"GÜNAYDIN AZERBAYCAN"

Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı.

Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

KRİZE NEDEN OLABİLİR

Durumu fark eden kullanıcılar, Instagram'da 24 saat içinde silinen videoyu kaydedip YouTube'da yayınladı. Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimden dolayı Almanya'nın sebep olacağı bir kriz yaşanabilir.

​Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Merkel Azerbaycan diye Ermenistan videosu paylaştı VİDEO

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