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Merkel, Gürcistan’daki işgal hattını inceledi

Gürcistan’a resmi ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyareti kapsamında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’nın işgal hattında incelemede bulundu.

İHA | 24.08.2018 - 20:18..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan’a düzenlediği iki günlük resmi ziyaret kapsamında Gürcistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’nın işgal hattını inceledi. Hat üzerindeki Odzisi köyüne gelen Merkel, bölgedeki durumu gözlemledi.

"ALMANYA GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN DESTEKÇİSİ"

Bölgeye Merkel’in heyeti ile gelen Avrupa Birliği temsilcileri Merkel’e sınır hattındaki son gelişmeleri aktardı. Merkel’in sınır hattına düzenlediği ziyareti değerlendiren Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalikaliani, “Angela Merkel’in işgal hattını ziyareti, Almanya’nın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün ciddi bir destekçisi olduğuna dair ciddi bir onay oldu.” ifadelerini kullandı.

Sınır hattına düzenlediği gezi ile birlikte Gürcistan’a düzenlediği resmi ziyareti sonlandıran Merkel, Ermenistan’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

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