Merkel, İncirlik için son kez deneyecek

Merkel, İncirlik’teki Alman askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusundaki kararı, bu son uzlaşma arayışının ardından almak istediğini açıkladı.

MERKEL'İN SON UZLAŞMA DENEMESİ

Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada Ankara'dan Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerleri ziyaret izni çıkması için Dışişleri Bakanı Gabriel'in, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmenin sonucunun beklenmesinden yana görüş bildirdi.

GELECEK OTURUM HAFTALARINDA KARAR VERİLECEK

"Parlamenterlere İncirlik'i ziyaret izni verilmesinin şart olduğunun" bir kez daha altını çizen Merkel, "Buna göre gelecek oturum haftalarında, nasıl yola devam edileceğine yönelik karar alacağız" dedi.

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