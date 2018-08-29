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Merkel ırkçı saldırı eylemini kınadı

Almanya Başbakanı Merkel, Chemnitz kentinde aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırılar gerçekleştirmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 07:45..
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Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir kişinin öldürülmesinin ardından aşırı sağcılar büyük olaylar çıkardı.

AŞIRI SAĞCILARDAN SALDIRI YÜRÜYÜŞÜ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve “Kaotic Chemnitz” adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı. Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

Merkel ırkçı saldırı eylemini kınadı

"HUKUK DEVLETİNDE BUNLARA YER YOK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Merkel, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada çıkan olaylarla ilgili olarak, “bunların hukuk devleti ile hiçbir ilgisinin olmadığını” söyledi.

Merkel ırkçı saldırı eylemini kınadı

"KABUL EDİLEMEZ"

Merkel, hiçbir meydan ve hiçbir caddede bu tür olayların çıkmasının kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Merkel ırkçı saldırı eylemini kınadı

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