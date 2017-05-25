Merkel tehdit etti: İncirlik'i terk ederiz

ERDOĞAN'LA İNCİRLİK'İ GÖRÜŞECEĞİM

Merkel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına açıklama yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İncirlik üssünde görevli Alman askerlerinin Federal Meclis milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda görüşeceğini belirtti.



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İZİN VERMEZSENİZ TERK EDERİZ

Merkel şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede, bizim için bunun kaçınılmaz olacağını açıkça söyleyeceğim. Çünkü biz bir parlamento ordusuna sahibiz. Askerlerimizin Federal Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilebilmeleri gerekir. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir."

