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Merkel ve Trump Suriye konusunda görüştü

Angela Merkel ile Donald Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesinde iki liderin, İdlib yöresindeki insani durum başta olmak üzere Suriye konusunda benzer kaygıları paylaştıkları açıklandı.

REUTERS | 28.08.2018 - 09:14..
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "İki lider İdlib vilayetinde insani bir kriz yaşanmaması için uluslararası eylem çağrısı yaptılar." dedi.

Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert de, "Rusya'dan, durumda bir tırmanmayı önlemek için Suriye hükümetini yumuşatıcı bir yaklaşım göstermesi bekleniyor." dedi.

UKRAYNA VE BATI BALKANLAR DA KONUŞULDU

Seibert, Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna, Batı Balkanlar ve ticaret konularını da ele aldıklarını söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetine yeniden hakim olmak istiyor.

İdlib'e bu ay yapılan hava ve topçu saldırıları, Suriye hükümetinin buraya kapsamlı bir askeri saldırıya hazırlandığı izlenimi veriyor.

Merkel, bir hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı bir görüşmede de İdlib'deki durum hakkında kaygılarını ifade etmişti.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada, bölgede askeri bir çözüme gitmenin felaket getireceğini söyledi.

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